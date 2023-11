Comparte

El pasado martes se vivió una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano, reality de CHV que se encuentra en su recta final y tendrá su último episodio el próximo domingo 3 de diciembre.

Fue así como en la jornada anterior el público debió votar entre Scarlette y Jorge, donde uno de los dos jugadores se iría del espacio, de manera definitiva.

¿Quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano?

En este sentido, el ex Mister Chile Jorge Aldoney fue el nuevo eliminado del reality, situación que no se tomó del todo mal: «Me esperan muchas cosas lindas afuera, me siento ganador», expresó en la ocasión.

Tras esto, también compartió una reflexión sobre los comentarios que han recibido los otros exparticipantes: «Quiero dedicarle mi trabajo a todos mis compañeros, que han sufrido hate, detrás de una red social hay una persona, familia, trabajo, estabilidad y en especial a Benja, que se pueda recuperar«.

Luego continuó: «Me espera mi perrita, mi Skar, mi familia, fue un recorrido gigante, seis meses locos«.