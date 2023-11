Comparte

En los últimos días Paula Pavic y Chino Ríos han dado mucho de qué hablar debido a su separación.

En ese sentido, el extenista confesó en Podemos Hablar que su exesposa había cambiado mucho y que se habría sumado a algunas cosa que a él no le gustan.

Frente a ello, una cibernauta le hizo saber a Pavic que no le gustaría la forma en la que cría a sus hijos y que desde su punto de vista debería enfocarse más en ellos.

Sin duda este comentario no le fue indiferente a Paula, puesto que lo compartió y además, le respondió duramente en su Instagram.

“Tienes tus hijos, enfócate en eso, eso que te metiste es una secta, son todos unos cabeza de músculos, en vez de trabajar, enfocarse en otras cosas, le están sacados músculos a la cabeza (…) Te seguía, ahora me das rabia. Primero los hijos, ellos no se pueden criar con nana y el papá, mientras tú, cabeza de músculos, estás como una veleta”, le escribió su seguidora.

Tras ello, Pavic dejó en claro que ella se preocupa mucho de sus pupilos y que todo lo que hace es para darles un ejemplo.

“Este es el tipo de comentarios que, se los juro por Dios, me hacen el día. Ese es el problema de por qué las personas no avanzan en su vida, es una cosa o la otra”, comenzó diciendo.

“Yo me hago cargo de mis hijos, me preocupo de mis hijos, me preocupo de mi desarrollo, me preocupo de hacer todas las cosas, no necesito hacer una o la otra. Que yo esté desarrollándome personalmente y haciendo todas las cosas que estoy haciendo, no significa que dejo de lado a mis hijos, al contrario, les doy un ejemplo que quiero que sigan”, agregó.

En la misma línea, recalcó que si a la otra persona no le gusta su forma de ser, puede dejar de seguirla “es súper fácil, ¿te molesta tanto lo que hago? No me sigas más”.

“De hecho le voy a hacer el gran favor de bloquearla, para que no tenga que ver ni seguir mi contenido porque casi como que la estoy obligando a que lo vea”, cerró Paula.