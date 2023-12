Comparte

En el próximo capítulo de Podemos Hablar estará como invitado Álvaro Rudolphy y hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, también revelará los motivos que lo llevaron a alejarse de las teleseries, teniendo en cuenta que es un actor destacado.

“¿Cómo es posible que un gran actor como tú desaparezca de un día para otro?”, le preguntó Jean Philippe Cretton.

Frente a ello, Álvaro contestó “todavía me lo pregunto… Yo creo que fue un impulso, lo necesité y se produjo. Llegué a un momento en donde sentía que ya había cumplido muchas etapas”.

Tras ello, explicó que luego de estar varios años trabajando y haciendo personajes complicados, tenía una carga emocional acumulada.

“Uno va envejeciendo y me plantee: no sé si quiero terminar mis días, y mi vida, como un actor haciendo teleseries, teniendo que ser el infiel, el asesino, el golpeador, el promiscuo, toda esa carga, el sádico, matando a la mitad de mis colegas… Por un lado, era agradable si, debo reconocer, en algunos casos daba gusto. Pero también me afectaba”, detalló.

Asimismo, agregó “de repente estaba tres horas llorando, cinco horas enojado, peleando, y uno que trata de trabajar con la emoción, con la mayor verdad posible, te vas cargando, te vas cansando, te vas gastando”.

“Uno sabe qué es ficción y qué es realidad, pero igual la carga emocional está. A las 20:30 de la tarde, después del taco, ya no quieres más”, cerró.