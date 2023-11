Comparte

El comediante Mauricio Medina, mejor conocido como el ‘Indio’ tras su paso por la dupla de ‘Dinamita Show’, hace unas semanas sufrió de una delicada situación de salud mientras se encontraba en Perú, lo cual o mantuvo en coma inducido.

Desde entonces, poco y nada se conocía sobre su estado de salud, situación que ahora cambió, luego de que Medina conversara en exclusiva con Julio César Rodríguez.

«Yo tenía una herida en el pie y me exigieron un papel médico. El tema es que no me lo pude conseguir, no había quien me atendiera, y tuve que venirme a Chile como sea. Como me alcanzaba la plata para venirme a Tacna (en bus), viajé», inició comentando Medina, respecto a su imposibilidad de regresar a Chile.

La amputación de su pie

Tras esto, Mauricio Medina señaló que no sabía que eran 19 horas de traslado: «Fue horrible el viaje, con fiebre e incomodidad. Cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Eso es lo que me ha tenido triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida más normal».

«Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso… eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie«, narró el excolega de Paúl Vásquez en el matinal de CHV.

Por último, sostuvo que «cuando te duermen, no hay dolor, pero te despiertes y te ves el resultado de esto y es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, en el alma. Es como haber perdido a un familiar. Fue todo de espanto«.