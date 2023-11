Comparte

El último capítulo de Gran Hermano estuvo marcado por la inesperada eliminación de Viviana Acevedo.

Sin duda su salida generó varias reacciones entre los cibernautas, puesto que había algunos que querían que se fuera, mientras que otros anhelaban con verla en la final del reality.

Uno que no quedó indiferente fue su padre, Marco Acevedo, quien reveló en sus redes sociales que no les avisaron sobre esta eliminación, por lo que no pudieron ir a ver a su hija al estudio.

“¡Y lo hicieron! Eliminación sin avisar a nadie, otras veces nos llamaban para ir al estudio. En esta ningún llamado (…) súper oculto todo”, escribió Acevedo.

Tras ello, aprovechó la instancia para agradecer a todos los televidentes que apoyaron a su hija durante su estadía en “la casa más famosa del mundo”.

“Gracias a todos y todas por apoyarnos siempre. Vivi llegó más lejos de lo que muchos pensaban”, cerró.