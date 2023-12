Comparte

Sin duda la vida de Cony Capelli cambió drásticamente tras haberse convertido en la triunfadora de Gran Hermano.

Todo esto, porque la bailarina tiene miles de fanáticos y además, también al ser figura pública, los cibernautas opinan sobre sus actitudes.

En ese sentido, en una conversación en Contigo en la mañana, la exjugadora reveló que está siguiendo la recomendación de los psicólogos de “la casa más famosa del mundo” y aún no ha usado su celular.

“No lo he prendido, todavía no. Quiero hacerlo pausadamente. Primero porque también fue recomendación del equipo de psicólogos y de contención del programa, que fue como para tener esta reinserción social más paulatinamente y que no sea tan fuerte”, comenzó diciendo.

Finalmente, explicó que prefiere descansar estos días y cuando ya esté con más energía se pondría al día con el mundo virtual.

“Yo preferí no hacerlo todavía y una vez que descanse bien, porque no hemos dormido nada, poder ahí recién prender el celular con más energía, ya poder afrontar el mundo virtual”, cerró.