La animadora de "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler, hoy celebra un especial día junto a su marido, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Esto, porque ambos cumplieron y celebraron 20 años juntos, lo cual fue celebrado por la comunicadora a través de las redes sociales.

El mensaje de Karen Doggenweiler

"20 años ya! Así de rápido", inició comentando la animadora, que luego continuó: "Feliz aniversario mi amor! Mil veces más te digo: ... 'Sí, acepto'".

Por último, expresó: "Te amo y te admiro hasta el infinito y mucho más allá".

La publicación generó positivos comentarios por parte de los cibernautas, quienes felicitaron a la pareja que, por años, ha demostrado una buena y cariñosa relación.

Aquí puedes ver la publicación:

La dificultad que enfrenta Karen Doggenweiler

Cabe destacar que las últimas semanas no han sido del todo fáciles para la comunicadora, luego de que sus hijas se radicaran en el extranjero.

Fernanda, su hija que es cientista política, recibió una oferta laboral en Argentina, que la llevó a radicarse en el país, lo que generó la separación.

Ahora, Doggenweiler participó en 'Sin Díos ni Late', donde recibió un afectuoso saludo de su hija.

"Agradecerte todo tu apoyo, cariño, formación. Que me empujes también a tratar de cruzar los límites, a buscar cierta valentía en mí, a sacar fuerzas en momentos no tan fáciles", inició señalándole la joven.

Luego continuó: "Te admito, eres lejos la mejor. Me has ayudado, no sabes cuánto (...) Estoy cumpliendo un sueño, sé que tú lo sabes, por eso estás tan feliz de que yo esté aquí. Te voy a estar esperando cuando tú quieras".