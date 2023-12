Comparte

El pasado miércoles Paula Pavic, expareja de Marcelo Ríos, realizó un nuevo live en Instagram, en donde se refirió a su presente lejos del extenista.

La situación se originó luego de que uno de los participantes en la transmisión, le consultara sobre opinión por los dichos de Ríos, contra Camilo Huerta.

Cabe rememorar que el ex número 1 arremetió contra Camilo Huerta, luego de que este este último diera a conocer que se casará con Marité Matus. Ríos, por su parte, lo acusó de haberle coqueteado a su hija.

Bajo este contexto, el usuario de Instagram le consultó a Pavic sobre qué opinaba de la situación, frente a lo cual la relacionadora pública fue sincera.

La opinión de Paula Pavic sobre Marcelo Ríos.

"Mira, sabes qué, de verdad Marcelo está totalmente irreconocible para mí. Desde que nos separamos esta última vez, es una persona que totalmente no conozco", señaló de inicio sin filtro.

Luego otra persona presente en el live le comentó: "El 'Chino' de hoy es el de siempre, solo que tú no lo veías".

La frase no pasó inadvertida para Pavic, quien le habría respondido en vivo al usuario: "No, no es el de siempre, les juro que no. O sea, no estaba tan ciega, pero es que es literal cuando dicen que uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa".