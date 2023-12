Comparte

En las últimas semanas Paula Pavic ha estado en el ojo del huracán, ya que confirmó su separación con Marcelo “Chino” Ríos, la cual ha dado mucho de qué hablar.

De hecho, se especula que Pavic podría sumarse al reality de Tierra Brava, según lo expuesto por Pablo Candia en Zona de estrellas.

“Al parecer, para los ejecutivos de Canal 13 la figura de Paula Pavic está siendo bastante importante, así que cada vez cobra más importancia y relevancia en los medios, por ser la expareja de Marcelo ‘Chino’ Ríos. Y no sólo por ser su expareja, sino que por ser una nueva mujer, una mujer que si bien ya es parte de nuestras celebridades, empieza a hacer su carrera en solitario”, aseguró el comunicador.

Tras ello, fue ella quien habló sobre esta propuesta en sus redes sociales y comentó que estaría en “conversaciones”.

“Estoy en conversaciones y es que yo no tengo filtro, me siento identificada a veces con la Coté López, con la Pamela Díaz (...) yo no puedo mentir ni ocultar nada”, comenzó diciendo.

Finalmente, no descartó la posibilidad y sostuvo que le sería entretenido participar en algo de ese estilo “me gusta estar con gente y en grupos, sería entretenido el tema del reality”