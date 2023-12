Comparte

La actriz y comunicadora Francisca Merino deslumbró a sus seguidores tras compartir una serie de imágenes playeras, las que fueron acompañadas a una reflexión.

A través de Instagram, Pancha Merino compartió un video con cinco imágenes, mostrándose disfrutar del mar y la arena.

Junto a estas, compartió su reflexión: "Tengo la certeza que el cuerpo lo maneja la mente y que la edad no existe!! Soy una líder no seguidora, por muchos NO en mi pasado hay un gran SI en mi futuro!!".

Luego la comunicadora continuó: "No importa de donde vengo importa donde voy!! En mi vida se abren puertas de bendición !! Por que soy un alma imparable!!".

La reflexión de Francisca Merino

Por último, dio los créditos tanto como al autor de texto que compartió, así como a quién le tomó las fotografías. "Frases del libro propósito de @laingarciacalvo Fotos @andrescabezas".

La publicación recibió positivos comentarios por parte de los cibernautas. "Te ves estupenda", "Esta mujer no puede ser más linda", "Regia estupenda", y "Tremendo cuerpazo", fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer.

Aquí puedes ver la publicación:

Cabe señalar que si bien Pancha Merino no tiene un programa del cual forme parte en la actualidad, sí se mantiene bastante activa en las redes y con invitaciones.

Hace unas semanas formó parte de "La Cabaña", el programa de Mega, en donde se sinceró y compartió diversos momentos de su vida más íntima.