Durante esta mañana, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes protagonizaron un divertido momento en el Buenos Días a Todos.

Todo esto, porque en medio de una conversación, la animadora reveló que esta para ella era “la última semana del año”, lo que sorprendió a su compañero, ya que no sabía de qué estaba hablando.

Tras ello, Godoy explicó “es que es la última para mí, porque me voy de vacaciones. Te abandono el viernes”.

En la misma línea, luego expuso que después de esas vacaciones se volvería a ausentar, puesto que debe animar el Festival de Viña.

“Yo también tengo que hacer cosas, tengo el Festival de Olmué y estaré aquí igual”, le respondió Eduardo Fuentes.

Finalmente, con el fin de dejar todo claro y que no se creen rumores respecto a su ausencia, María Luisa lanzó la siguiente frase: “esta es mi última semana del año, porque después van a decir que me voy el matinal. No, volvemos”.

“La noticia que remece a TVN’, ya estoy viendo el titular. Lo que se supo de Mari Godoy”, cerró entre risas Fuentes.