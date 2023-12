Comparte

La exjugadora de Gran Hermano, Mónica Ramos, ha sido una de las únicas que tomó la decisión de continuar con su vida y alejarse del mundo de la televisión.

En ese sentido, ha sido poco lo que se ha sabido de su vida actual, sin embargo, sus grandes amigos del encierro, Trinidad Cerda y Hans Valdés, la han mostrado en sus redes sociales.

Por ese medio, los exparticipantes compartieron que estuvieron con ella el fin de semanas y además, revelaron que la exhabitante de “la casa más famosa del mundo” estaría atravesando un complicado momento de salud.

“¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy, me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!”, escribió Trini en Instagram.

A raíz de ello, Publimetro se contactó con la actriz para que le entregara más detalles sobre el estado de la jugadora más longeva de la competencia y les dijo lo siguiente: “La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil”.

“Yo la quiero mucho y la he estado acompañando, la Monita está muy triste (...) creo que los ha somatizado debido a la tristeza post programa y le ha pegado muy fuerte”, agregó.

Finalmente, sostuvo que lo que ella necesita es que le manden buenas vibras “necesita mucho apoyo (...) cariño y amor. Es lo que he tratado de entregarle”.