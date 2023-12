Comparte

Recientemente, en el programa No es lo Mismo de Tevex participó como invitado Patricio Vega, quien habló con los animadores Pato Sotomayor y Titi García sobre sus inicios en el periodismo.

En la instancia, le consultaron a Vega sobre su experiencia trabajando con Julio César Rodríguez, ya que fueron compañeros durante varios años.

“Hace mucho que no nos vemos, pero no, nada de relación. Trabajamos juntos mucho tiempo”, comenzó diciendo.

Tras ello, le preguntaron lo siguiente: “¿Es verdad que tuvieron un quiebre con Julio César?”.

“Fue mi editor periodístico en ‘Mira Quién Habla’ de Mega, y tuvimos un roce cuando hubo un problema entre los integrantes del ‘Jappening con Já’, y me mandó a sacar unas cuñas a todos los humoristas”, respondió Vega.

Asimismo, añadió “el problema era entre Jorge Pedreros y Eduardo Ravani. Julio César me mandó a preguntar a humoristas antiguos sobre qué les parecía esta disputa, pero la mayoría de ellos, no quisieron referirse al tema para no meterse con farándula, no me dieron ninguna cuña”.

En la misma línea, sostuvo que cuando JC se enteró que no habría conseguido las cuñas no reaccionó de la mejor manera.

“Se para y me saca el ‘yo-yo’… ‘¿Cómo a mí me vienes a engrupir, que fui el editor más joven de La Nación, fui editor de TVN, etcétera, que nadie te quiso dar una cuña?’. Yo me paro, hago así y el periodista Andrés Mendoza me para el brazo. Fue muy agresivo conmigo”, reveló.

Finalmente, Titi le preguntó qué pasó después de eso y él contestó lo siguiente: “Me habían dicho ‘no se te ocurra hacer esto con Julio César, porque te puedes quemar en todos los medios’”. Cabe mencionar que, recalcaron que esta situación fue en el año 2006.