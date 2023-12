Comparte

Un complejo momento es el que vivió Laura Prieto, luego de que atravesara una compleja depresión hace unos meses.

Así, en el programa "Financieramente Late", la ex 'Mekano' abordó su crisis emocional, donde señaló que enfrentó un cuadro depresivo.

"Hace cuatro meses sufrí una depresión grande, se me dieron vuelta muchas cosas, me decepcioné de amigos, pero también vi que existía un montón de personas que me querían", inició comentando.

"Este año fue bastante difícil también" - Laura Prieto

En la misma línea, reveló que cuando tenía 25 años fue diagnosticada con un trastorno mental: "Me detectaron bipolaridad, es un tema que vengo manejando, este año fue bastante difícil también", reveló.

Luego continuó y señaló que durante su tratamiento "le decía a mi psicólogo en este proceso que no tenía fuerzas para enfrentar todos los proyectos, a diferencia de antes, y me respondió que venía trabajando de pequeña y que era natural".

"Vengo de esa generación que son súper mujeres, que son mamás, profesionales exitosas. Sin embargo, hay momentos en que se debe parar por salud mental", sostuvo.

El engaño que sufrió

Por último, repasó un duro episodio que vivió con una expareja, quien la estafó con dinero.

"Me estaba yendo excelente y me llamaban mucho del banco, entonces una pareja que tenía en ese instante me pidió que solicitara un préstamo a mi nombre para financiar uno de sus proyectos", reveló de inicio.

Luego continuó: "Justo terminamos y no me devolvió el dinero, así que de vivir en un departamento genial pasé a una pieza de 2X2 con mi hija, como allegada en la casa de una amiga".