Impacto causó el último anuncio de la cantante internacional Britney Spears, luego de que afirmara que dejará su carrera musical.

"Nunca más volveré a la industria de la música", afirmó la artista que, durante su carrera, ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Cabe destacar que esta información surge después de que sonara un rumor que apuntaba a que se encontraba preparando un nuevo disco, lo cual fue descartado totalmente por la cantante.

Las palabras de Britney Spears

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", fue el duro mensaje que escribió en Instagram.

En la misma línea, afirmó que continúa trabajando y escribiendo canciones, pero son para otros artistas.

"Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí… ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera", afirmó la artista.

Cabe recordar que a finales del 2023 la intérprete abordó el mundo de la escritura, lo que hizo con su libro "The Women in Me", donde repasa múltiples momentos de su vida.

En la obra también repasó la compleja relación que mantuvo con su padre, luego de que este buscara su tutela: "

Producto del hecho, Jamie Spears, padre de la cantante, presentó los papeles para obtener la tutela. "En varias ocasiones me resistí, especialmente cuando mi padre me quitó el acceso a mi teléfono móvil", señaló en la oportunidad.

Por último, se destaca que Britney Spears optó por eliminar su cuenta de Instagram, momentos después que compartió la información.

