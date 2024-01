Comparte

El exchico reality, Ignacio Lastra, con el paso del tiempo ha mostrado cómo se ha recuperado de su accidente automovilístico que sufrió el año 2017, donde terminó con el 80% de su cuerpo quemado.

En aquel entonces el modelo se encontraba en una relación con Julia Fernándes. No obstante, el romance no prosperó luego del accidente que sufrió el hombre.

En los últimos años, donde el modelo volvió a mostrarse muy activo en Instagram, y enseñando una positiva recuperación, e incluso regresando a modelar.

El positivo 2024 de Ignacio Lastra

Y todo apunta a que este nuevo año 2024 lo comenzó con buen pie. Esto, luego de que ahora compartiera una historia en Instagram, donde presentó a su nueva pareja.

"Entreno con la bb!", comentó el modelo en el registro, donde posa con Bárbara, su nueva pareja, según recoge el portal La Hora.

La publicación no tardó en recibir múltiples comentarios: "Amor verdadero", le escribió un usuario, "Hermosos bonitos los dos", le dejó una cibernauta y "Hermoso verte feliz", fue otro de los mensajes que se dejó ver.

Aquí puedes ver la publicación que compartió:

El fin de su pasada relación

Hace un año, la brasileña Julia Fernandes rompió el silencio y reveló cómo finalizó su relación con Ignacio Lastra, luego de que ambos sufrieran el accidente automovilístico que provocó quemaduras en el cuerpo del hombre, el año 2017.

En la instancia, la exchica reality acusó sufrir presión para revelar la verdad, además de múltiples críticas, donde los cibernautas aseguraban que ella lo dejó tras el percance.

Sin embargo, reveló que la verdad es otra: Él terminó conmigo (...) Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir. Fui arrastrada, traté de volver, pero fui prohibida, con seguridad en la puerta y todo bloqueada de todas partes (...) Insistí harto, pero solo hacía daño no respetar su decisión".