Comparte

El próximo episodio de La Cabaña de Mega participará Mariela Sotomayor y deberá compartir con Pablo Zuñiga, Kenita Larraín y Javiera Acevedo.

Durante su estadía, sus compañeros le preguntarán respecto a su situación amorosa y ella entregará detalles al respecto.

“Me separé cuatro veces. Pasé de una relación con mi marido a relación una con otra persona, de una forma muy rápida”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso la forma en la que conoció a su actual pareja “me lo presentó mi exmarido, al principio era un amigo de mi exmarido, le tuve siempre mucho cariño, lo encontraba muy inteligente, muy simpático, cuando tenía que tomar una decisión importante le preguntaba a él”.

Finalmente, sostuvo que las cosas se fueron dando y él empezó a sentir atracción por ella “después de la última vez que me separé de mi ex marido en febrero, que fue trágico, caótico, y que él siempre había sido fans de mi pareja, me dice ‘no te puedo seguir apoyando, veo que no te hace bien y estoy empezando a sentir otras cosas por ti'”.