Comparte

En un avanzando embarazo, durante esta jornada Daniela Castillo hizo una emotiva reflexión sobre la maternidad, y que en pocas semanas iniciará con la llegada de su bebé.

"A pocas semanas de que termine esta etapa, sólo puedo sentirme agradecida por tanto amor recibido. El embarazo y el proyecto de ser mamá es súper desafiante y loco!!! Siento que he aprendido tanto! Y que he soltado tantas cosas que sólo estando embarazada te invita a hacerlo", inició la cantante.

En el escrito que publicó en su cuenta de Instagram, aseguró que "no todos los días son fáciles".

"Hay días en que uno se siente la raja, llena de energía, y otros en que con suerte puedes bañarte y vestirte del cansancio. Hay días en que te miras al espejo con ternura y amor, y otros en que te desconoces y te abruma el descontrol de tu cuerpo! Son muchas emociones nuevas, muchas hormonas, todo nuevo", dijo.

Además, dedicó palabras a quienes la han acompañado en el proceso, "sin criticarte, sin cuestionarte, sin juzgar", con especial énfasis en su pareja.



"Por eso quiero dedicar este gran momento a quien ha estado a la par conmigo en cada momento. Al amor de mi vida. Jamás olvidaré como has sido conmigo durante todo este tiempo. Como me has cuidado, alimentado, tranquilizado en momentos de estrés. Has estado en cada control con el doctor, en cada emoción, en cada nuevo descubrimiento", concluyó.

Revisa la publicación acá: