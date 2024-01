Comparte

Ignacio "Nacho" Gutierrez recordó un incómodo momento que protagonizó con Cathy Barriga. La situación se registró varios años atrás, cuando la exalcaldesa de Maipú trabajaba en el programa juvenil "Mekano".

"Fue hace 20 años (...) ella era muy chica, trabajaba en ‘Mekano’. Otra tele. Me dice Cathy 'lo he pasado tan mal, incluso no tengo plata para echarle bencina al auto'", recordó Nacho en el último capítulo de Not News.

Al comentario de Cathy, el comunicador respondió: "Yo le dije 'momento, ¿Por qué no vendes el auto? Si andar en micro no es complicado'. Y se puso a llorar".

Según indicó, desde producción le habían advertido que no hiciera llorar a Barriga. "Yo no la hice llorar, tu cachas que fue un minuto incómodo, pero no la hice llorar", respondió.

"Si alguien dice ‘oye, no tengo plata para echarle bencina al auto’. Vende el auto, dos más dos", agregó Nacho.

Finalmente, el periodista indicó que Cathy fue una de las invitadas más difíciles de entrevistar que tuvo en "El Purgatorio".