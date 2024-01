Comparte

La finalista de 'Gran Hermano Chile', Scarlette Gálvez, conocida como 'Eskarcita' en las redes sociales, recientemente anunció un vuelco en su carrera.

La joven fue invitada al segundo capítulo de 'En Aprietos' del canal de YouTube La Exclusiva, donde reveló que este año incursionaría en el mundo de la música.

"Se viene. Ya está la canción. Es un perro intenso total", fue parte de lo que adelantó la exchica reality.

En la misma línea, sostuvo que primero su idea es cantar en solitario, y luego realizar colaboraciones con exponentes del mundo musical urbano, con "Jere Klein, con Pablito, con el Marciano", detalló.

Respecto al estreno de su canción, la influencer señaló que será a finales de enero.

¿Qué pasó con la plataforma de adultos de Eskarcita?

Otro de los temas que tocó en la entrevista fue el decirle adiós a las plataformas de adulto, como OnlyFans, a la cual se sumó previo a su ingreso al reality de CHV.

"Lo tuve, pero ya lo cerré", expresó en la conversación, detallando incluso que llegó a ganar un millón de pesos en solo tres semanas.

No obstante, sostuvo que abandonó estas plataformas y no volverá, ya que la siguen "muchas niñas y mujeres adultas", por lo que no desea que la vean en situaciones subidas de tono.