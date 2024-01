Comparte

Este lunes, y en entrevista exclusiva con "Revista Velvet", la diputada Maite Orsini confirmó lo que se rumoreaba hace meses; la relación que mantiene con el exfutbolista, Jorge "Mago" Valdivia.

Sobre cómo se fue dando el vínculo, Orsini manifestó que recién se formalizó en octubre del 2023.

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”.

Además, aseguró que “él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo".

"Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”, sumó.

De hecho, la parlamentaria reveló un íntimo problema que la aqueja. “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”.

Finalmente, sobre la imagen que se tiene del "Mago", Maite reflexionó que “yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él, yo nunca lo vi”.