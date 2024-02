Comparte

La exfinalista de ‘Gran Hermano’, Scarlette Gálvez, también conocida como ‘Eskarcita‘, repasó el quiebre de su amistad con Cony Capelli, tras el fin del programa.

La situación fue revelada en el programa de YouTube ‘Vamo a Calmarno‘, en donde detalló que tras el fin del espacio de telerrealidad, ya no son amigas.

“”Eso me hace explotar la cabeza, porque por lo menos yo sentía una amistad genuina, siempre le agradecí mucho su apoyo, su apañe, pero como les digo afuera igual te vas dando cuenta de cosas“, inició comentando.

Luego añadió: “Quizás miras las imágenes desde otra perspectiva, cachai. Adentro lo estás viviendo y afuera es como ‘mmm por qué fuiste así’”.

La ruptura de la amistad entre Eskarcita y Cony Capelli

Tras esto, aludió al gran enojo de Constanza, por un supuesto coqueteo que habría tenido con Sebastián Ramírez.

“Jamás miré al Seba con otros ojos, por favor. El Seba es más viejo que mi papá”, añadió.

Por último, afirmó que dentro del reality se sintió menoscabada, en especial cuando ella ganaba una prueba.

“Yo nunca pude celebrar mi logro allá adentro. Nunca me sentí como si alguien me dijera ‘hue…, bacán, ganaste, la raja’. Siempre era como ‘no qué lata, se va a tener que ir este ahora’. No me lo decían así pero así lo sentía yo como ‘pucha que lata que se tenga que ir esa persona y que me quede yo’“, señaló.

