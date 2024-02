Comparte

La influencer Naya Fácil, en las últimas semanas, ha compartido una gran cantidad de registros de la ayuda que ha brindado a los damnificados de los incendios en la región de Valparaíso.

Con una intensa campaña que montó en las redes, ha conseguido recaudar más de 60 millones de pesos, sin contar las ayudas que ha brindado en terreno, junto a su equipo de ‘facilines’.

Pero no todo ha sido alegría para la joven, pues durante la mañana de hoy dio cuenta que se encontraba detenida en Viña del Mar.

Naya Fácil detenida en Viña del Mar

Naya mostró un video que grabó al interior de una patrulla a través de sus stories, mientras Carabineros la trasladaba.

Las historias anteriores dan contexto a la situación, aunque aún no está claro del todo.

Sin embargo, todo apunta a que la influencer tuvo un altercado con un trabajador de un local, el cual según ella la habría tratado mal.

Por otro lado, el trabajador en cuestión habría denunciado agresión física por parte de la joven, aunque ninguna de las dos versiones se encuentra confirmada hasta el momento.

Aquí puedes ver una de las historias que compartió:

La Naya Fácil esta detenida en viña después que supuestamente le pegó a un trabajador de un local donde estaba compartiendo y según ella la trataron mal.



Los giros de trama de la vida Naya son de película, pasa de ayudar por los incendios a estar presa 💀😭😂 pic.twitter.com/4BSHCvzv81 — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) February 12, 2024

¿Un camino en la política?

Cabe señalar que, el día de ayer, la joven respondió a preguntas de sus seguidores, quienes le consultaron por un posible camino en la política.

Ante la consulta, la joven confirmó que le interesaría un puesto político. En específico, una alcaldía.

“Quiero postularme a alcaldesa, ya me decidí (…) En nuestra comuna de Maipú, no va a haber Cathy Barriga, va a haber Naya Fácil. No van a haber peluches, van a haber caminos buenos, por eso voten Naya, vota fácil”, expresó en la ocasión, afirmando que iría por la comuna de Maipú.