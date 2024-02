Comparte

El participante de ‘Tierra Brava’, Nicolás Solabarrieta, realizó una inesperada confesión en el programa de Canal 13.

Esto, luego de que mientras conversara con Valentina ‘Guarén’ Torres, donde repasó su retiro del fútbol profesional, y desclasificó información de su estado de salud.

“Este último tiempo he estado muy carretero, saliendo mucho, porque empecé los 20 a los 26. Toda mi vida antes me lo pasé viajando, tratando de jugar, buscando clubes, y cuando me retiré, en mayo, me di cuenta de que podía hacer todo eso“, inició comentando.

La reflexión de Nicolás Solabarrieta

En esta misma línea, reveló que cuando decidió dejar este deporte, le hallaron un tumor.

“Cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora“, repasó sobre su revelación.

Luego sumó: “Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses… puede volver, pero espero que no“.

Por último, compartió una reflexión sobre esta enfermedad: “Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso“.

Finalmente, la delicada conversación terminó con un hilarante momento, luego de que el burro de la casa apareciera con una almohada en la boca.

“Es bizarra esta h… ¿Qué hace un burro con una almohada?“, expresó el exfutbolista entre risas.