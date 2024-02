Comparte

Hace pocos días la influencer Faloon Larraguibel se refirió a Karol Lucero, comunicador con quien mantuvo una relación en el extinto programa juvenil “Yingo”, una década atrás.

“Cuando terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna“, expresó la actual animadora de Zona Latina. “No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo“, detalló.

Ahora quien se refirió al tema fue el propio Karol Lucero, en el programa digital ‘Un día más“.

La réplica de Karol Lucero

“Faloon dijo que no quería verte más, ¿Qué opinas?“, fue la directa pregunta que recibió el comunicador.

Ante esto, el ex ‘Mucho Gusto’ inició comentando: “Voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas“.

Luego continuó: “Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas“.

“Nunca he hablado de Faloon, de Natalia, de la Cata. Creo que no corresponde“, sostuvo.

Aquí puedes revisar sus declaraciones:

Las declaraciones de Faloon Larraguibel

Recientemente, Faloon Larraguibel participó en una dinámica de preguntas en el canal de Youtube de Zona Latina y habló sobre varios temas.

En la instancia, le consultaron directamente por su expareja Karol Lucero y ella respondió con toda sinceridad.

“¿Es amiga de Karol Dance? Aunque esté funado”, le consultaron a la modelo.

Frente a ello, contestó “no, no somos amigos (…) cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna”.

Tras ello, recalcó lo siguiente: “No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”.