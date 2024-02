Comparte

La comunicadora Daniella Campos sorprendió en ‘Sígueme’, donde se refirió a Iván Zamorano, revelando que no la dejó formar parte del jurado en el Festival de Viña del Mar.

En el programa, expresó: “Me llamaron para ser jurado una vez, no me dejaron. Un amigo que tenía yo…”.

Luego Campos añadió: “Me acuerdo que yo había salido Miss Chile, para el año 98′ o 99′, Mega tenía ese año, era el primer año que lo tenía si no me equivoco, y me llamaron para ser jurado de Viña y también me llamaron para ser rostro de una marca de auto, me pasaban el auto todo el año y me dijeron que no, no me dejaron venir a Chile“.

En la misma línea, sostuvo que sufrió la misma situación en Miss Mundo. “También me dijeron que no. A mí me patearon cuando me presenté a Miss Mundo. Si poh, me pateó, él volvió conmigo cuando me fue bien. Quizás si no salía entre las diez no me iría ni a buscar. Te lo juro por Dios“, relató.

El relato de Daniella Campos

“Me acuerdo que yo salí cuarta de Miss Mundo y salí reina de América y estaba la Macarena Arredondo de corresponsal en Roma y justo Iván jugaba en Roma”, inició comentando.

Luego la comunicadora continuó: “Entonces cuando yo salgo cuarta en Miss Mundo entra a la cancha y en vez de preguntarle por el partido le dice ‘¿Qué se siente estar con la mujer más linda del mundo?’ y él se dio vuelta y le dijo ‘pregúntale a ella qué significa estar con el número uno del mundo’. Después justo vino o del Festival de Viña y no pude ser jurado”.

