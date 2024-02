Comparte

La policía en Surquillo, Lima, detuvo a la exchica reality Angie Jibaja, quien volvió a la palestra, y lo hizo con un polémico hecho tras un confuso incidente en un hotel

El programa peruano ‘Magaly TV’ informó la situación, sosteniendo que la exchica reality visitó la casa de su nueva pareja.

“Estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”, habría contado el hombre, según recoge el portal El Comercio.

¿Cuál fue el motivo de la detención de Angie Jibaja?

Sobre el incidente que le valió la detención a Angie Jibaja, señalan que un grupo de hombres la vio en horas de la mañana.

Tras esto, la ex ‘Doble Tentación‘ fue hasta el hotel con uno de ellos, donde finalmente fueron detenidos.

De acuerdo al relato del encargado, la policía arribó al lugar luego de que la pareja solicitara una habitación por poco tiempo, pero extendieron su estancia por más de lo señalado.

“Le han tocado la puerta toda la noche y no han querido salir“, afirmaron desde el hotel.

Por otro lado, afirman que la policía fue llamada por una huésped para que ayudara a una mujer que estaba siendo agredida físicamente.

No obstante, Jibaja desmintió esta última acusación, señalando que estaba ‘jugando de manos’ con su pareja, sosteniendo que las personas en el hotel ‘exageraron las cosas’.

Al momento de su detención, la exchica reality Angie Jibaja le quitó la gravedad al asunto.

“No salimos a la hora (del hotel), me quedé dormida y nada más. A la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso“, expresó.