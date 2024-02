Comparte

Este jueves, en el reality ‘Tierra Brava‘ de Canal 13, una nueva competencia individual dejó al segundo nominado de la semana. Además, una fea pelea entre Chama y Gabrieli casi llegó a las manos.

En una nueva prueba individual, los integrantes del equipo rojo compitieron para definir al segundo nominado de la semana. Al respecto, Nico, primer nominado, aseguró que “siempre me encantaría enfrentarme a Fabio, creo que es la competencia más grande que tengo en el reality”.

Consultada Chama por su pelea con Gabrieli, la venezolana se quejó de que la agredieron tocándole la cara: “Son estupideces, estoy cansada de verdad”.

Fabio se entrometió para responderle. “Me da risa que se las quiera dar de santa cuando muchas veces es la que genera los problemas. Me da rabia que se queje si toda la casa la ha tratado de agresiva y mentirosa. Y cuando se dio cuenta de que se quedó sola, quiso cambiar su manera de ser, lo que me parece bien, pero no engaña a nadie”, manifestó el español.

“La persona agresiva fue tu novia que me tocó la cara y me empujó. Mentiroso eres tú, que para hablar te quitas el micrófono”, respondió Chama.

Arturo Longton perdió la paciencia

La competencia, que involucró fuerza, resistencia, puntería y concentración, partió con los participantes teniendo que alcanzar una cadena con una caña, lo que requería de motricidad fina, y tuvo a Botota como la primera en tomar ventaja, seguida por Fabio y Chama. Finalmente, el ganador fue Fabio, seguido muy de cerca por Botota.

En tanto, Arturo perdió rápidamente la paciencia y abandonó la competencia. Al poco rato, Arturo se arrepintió y regresó, pero un poco después nuevamente abandonó, dejando a Miguelito como el último en competencia.

Cuando el comediante instó a Arturo para que regresara a competir, Longton se limitó a tomar la caña y lanzarla a la fosa de agua. “Sigue, Miguelito. Las decisiones las tomo yo”, argumentó Arturo. Frustrado, Miguelito terminó la prueba, y al terminar pateó la caña.

Tras el final de la competencia, Fabio celebró su triunfo, que le permitirá dormir con Gabrieli. Botota, en tanto, recibió aplausos por su desempeño. “Si hubiera ganado, me habría encantado dormir al lado de la cama de Jhonatan”, confesó el transformista.

El lamento de Arturo

“Yo no tengo motricidad fina, entonces supe al tiro que no tenía ni una posibilidad con la cadena. Con las manos soy un inútil total”, se justificó Arturo ante Karla Constant después del final de la competencia, donde se convirtió en el segundo nominado de la semana.

Además, Arturo anunció que no quiere participar tampoco en la competencia de salvación ni en el duelo, ya que sabe que Nico Solabarrieta le ganará. “No tengo posibilidades, así como estoy de lesionado”, sostuvo Longton, taimado.

Ya de vuelta en la casa, Longton confesó que lo que lo tiene desmotivado es el enfriamiento de su relación con Shirley. “Es una sensación, porque llegué ahora y no se me acercó. Yo soy perceptivo, y cuando uno tiene dudas obvio que la h… baja. Pero me voy ahora luego”, le confesó a Fabio.