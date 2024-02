Comparte

La animadora Claudia Conserva le dio el ‘adiós’ a su programa “Claudia Conversa” de TV+, tras ocho meses de emisión y anunció una nueva apuesta en la pantalla chica.

La despedida se televisó este viernes 23 de febrero, cuando la conductora y los panelistas agradecieron al espacio por la apuesta televisiva. “Gracias, un millón de gracias a ustedes (panelistas), y al público. De verdad, no pude haber tenido un mejor programa, por el momento que estaba viviendo. No me pude haber sentido más libre“, comentó.

De esta manera concluyó el espacio conducido por Claudia Conserva a ocho meses de retomar la animación; luego de sufrir un cáncer de mama que la alejó por un tiempo de la pantalla chica.

Nuevo programa

Si bien, en la despedida de “Claudia Conversa” no se habló del motivo que llevó a ponerle el punto final, sí dejaron en claro que la conductora liderará un nuevo proyecto televisivo en la estación, con un programa enfocado al bienestar.

“A veces también hay que hablar en serio y siento que a mis 50 años, tengo mucho que entregar y de ahí viene este nuevo proyecto que parte el lunes 4 de marzo”, señaló.

Respecto a la nueva apuesta, la conductora adelantó: “junto a ustedes (televidentes), si se animan a seguirme, quiero que sepamos cómo vivir mejor. Que indaguemos en el bienestar, disfrutemos cada etapa de la vida”, detalló.