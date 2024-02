Comparte

A pesar de que aún quedan dos días del Festival de Viña del Mar 2024, el periodista José Antonio Neme ya apostó sus cartas por la próxima animadora del certamen, para el año 2025.

Sus dichos se originaron en el matinal ‘Mucho Gusto‘, en donde conversaban respecto a la conducción de María Luisa Godoy y Francisco Saavedra.

La candidata de José Antonio Neme

“El canal no ha pensado en mí, yo no me he candidateado“, inició señalando Neme, para luego proponer a su candidata ideal para la conducción: Karen Doggenweiler.

“Tú has animado muchos festivales, no cualquiera puede estar ahí”, le señaló Neme a su colega.

Si bien la conductora se negó, Neme continuó con esta campaña: “Tú vas a ser, estoy casi convencido, lo vi con Latife, que serás la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, yo me junto con ella“.

“Ella me ha dicho que eres la próxima animadora del festival de Viña del Mar“, prosiguió Neme, responsabilizando a la mística.

Las críticas a los actuales conductores de Viña 2024

Cabe señalar que, en este periodo festival, ha habido críticas dirigidas a Francisco ‘Pancho’ Saavedra.

El conductor de ‘Lugares que Hablan’ debutó este año en el festival viñamarino, pero no ha convencido con su rol.

Julio César Rodríguez fue uno de los primeros en criticarlo, señalando que se veía muy ’empaquetado’, culpando a los guionistas y libretistas de Saavedra.

Mismo comentario compartió hace días el animador José Antonio Neme, que compartió la misma teoría que JC Rodríguez.