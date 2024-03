Comparte

Recientemente, Carolina de Moras participó como invitada en Mucho Gusto y le preguntaron sobre el desempeño de María Luisa Godoy y Pancho Saavedra en la animación del Festival de Viña.

En ese sentido, la comunicadora sostuvo que ella al haber pasado por esa posición entre el 2014 y 2018 se puede dar cuenta de muchas cosas.

“Lamentablemente, y lo hablaba el otro día con Antonio Vodanovic, nos pasa que cuando ya estuviste en el escenario, ves cosas más desde adentro, que son los tiempos, entiendes lo que está pasando en dirección”, comenzó diciendo.

En la misma línea, agregó “cuenta, de repente, de las mismas piedras que les van poniendo a los animadores. La primera noche para cualquier animador siempre va a ser súper difícil”.

Tras ello, habló sobre el debut de Saavedra “yo creo que Pancho sorteó súper bien esa valla (…) anoche lo vi mucho más relajado, disfrutando y pasándolo bien; eso es impagable en el Festival, porque tiene dos opciones, se te transforma en una tortura donde estás contando como los presos los días para que se acabe, o lo disfrutas”.

Lo he visto complicado

Luego, habló en general “lo he visto bien, pero lo he visto complicado (…) ha sido un cierre de ciclo para Canal 13 y TVN, que me imagino que van a quedar con la sensación de ‘nos faltó’. Eso siempre pasa, uno siempre siente que quedó al debe al final; pero también han sido noches que ves a una Quinta Vergara llena, lo cual es súper bueno”.

Por último, habló sobre el rol que jugaron los animadores en el complicado momento que vivió Javiera Contador en el escenario luego de que no le dieran a Andrea Bocelli la gaviota de platino.

“A nosotros nos tocó en varias oportunidades con el Rafa salir de eso, y no es fácil; porque hay que pensar siempre que el Festival, más que racional, es emocional (…) Creo que siempre es bueno abarcar al público desde la emoción, desde el sentimiento, no a lo racional de ‘pucha, se acabó, se fue, es que no hay’, porque le estás vetando la expresión a la emoción; y en ese sentido, nadie razona bien”, explicó.

“Cuando tú eres animador, uno tiene que enfocarse en que estás con el público y para el público, independiente que sea un programa televisado a millones de personas. Uno tiene que aprender a ser un poquito más rebelde para que todo funcione; por supuesto, dentro de la sincronía del equipo”, cerró de Moras.