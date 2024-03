Comparte

Pamela Díaz contó que uno de sus auspiciadores le quitó el patrocinio. La revelación se dió a conocer tras la polémica entrevista que realizó junto a Botota Fox y Naya Fácil.

Cabe recordar que en los últimos días se armó una polémica luego que la embajadora de Viña 2024 expresará su molestia por la entrevista con ‘La Fiera’ y la transformista.

“Me aburrí de callar muchas cosas”

La animadora se refirió a la polémica el pasado viernes, en donde reveló que un auspiciador le quitó el patrocinio tras entrevistar a Naya Fácil en su programa de YouTube. ‘Sin Editar’, que es el vídeo más visto del canal, con 2,4 millones de visualizaciones.

En detalle, la ex chica reality invitó a la influencer al espacio. “Por supuesto la cabezona accedió bastante bien (…) La pasamos increíble. De ahí tenemos una muy buena onda, un respeto y si ella necesitaba algo o yo necesitaba algo, teníamos esa conversación”, explicó.

“Le comenté a Naya que una marca muy importante me bajó la entrevista porque yo no podía entrevistarla, y a mí no me manda nadie, ninguna marca ni eso, yo hago mi pega como yo la siento y con todo el respeto que merece todo tipo de persona. Yo no la bajé y me despidieron de esa marca”

Posteriormente, Pamela Díaz reflexionó señalando que “yo en general nunca digo nada, pero me aburrí de callar muchas cosas porque de lesa, ya no quedo más”.