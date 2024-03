Comparte

Tras el fin de ‘Gran Hermano’, la amistad que había formado Cony Capelli y Pincoya no continuó en el exterior, generando múltiples dudas.

Ya ha pasado un tiempo desde el fin del reality, y poco se ha dicho sobre la ruptura entre ambas.

En particular, Cony Capelli alguna vez deslizó que vivió un desaire en un evento, donde Pincoya no la habría querido saludar en un evento.

Sin embargo, ahora optaron por romper el silencio, y fue nada más que Jennifer ‘Pincoya’ quien reveló algunos de los motivos que llevó a este distanciamiento.

La aclaración de Pincoya sobre su distancia con Capelli

“”¿Tú crees que yo no quiero ver a la lulo? Obvio que la quiero ver pero es por su entorno cu…, que habla tanta mier… Entonces es una para protegerla a ella también, el cariño está y ella lo sabe“, inició comentando Pincoya, en conversación con el Carpool ‘Vamo a Calmarno’.

Luego prosiguió: “Yo en los momentos bonitos veía los ojos de mi hijo, eso. Yo le tengo cariño a la Cony, le deseo lo mejor, que le vaya bien. Lo que pasa es que nadie entiende esa hue… Yo no me quiero juntar con ella pero es por la gente que habla tanta mier… No quiero que nadie le diga hue… a ella y evito hablar de ella por lo mismo, yo quiero que la dejen tranquila“.

Tras esto, recalcó que se alejó de Capelli con el fin de no generar polémicas ni ‘pelambres’.

“Imagínate todo el bullying que recibo en las redes sociales yo me la banco porque soy una vieja y soy fuerte, pero uno de mis compañeros que le digan una sarta de mier… que me dicen a mí, algunos van a cerrar sus redes sociales”, repasó.

Luego añadió: “Yo no, a mi me importa un p…, obvio que yo no quiero que le digan hue… o que le digan cosas a ella, a mí me duele. Yo por eso evito hablar de ellos, no quiero que hablen mal de ellos, yo conviví con ellos seis meses a full, era como vivir con alguien 5 años“.

¿Posibilidad de reconciliación?

La chilota, tras ser consultada sobre un posible reencuentro con Capelli, manifestó que le gustaría.

“Obvio que tengo ganas de abrazarla, si yo a ella le hacía cariño, ella era una hija más. Mi hermana chica, yo la cargaba, yo a ella la quiero pero no es el momento porque hay mucha odiosidad, no quiero que le digan hue… pencas”, afirmó.

Finalmente, expresó: “Yo quiero que ella brille, que le vaya bien, que se compre un departamento, me duele cuando la pelean o le dicen hue… Que viva su vida y ya fue la hue…, algún día el destino nos vuelva a juntar y voy a hacer la primera en que le voy a dar un abrazo”.