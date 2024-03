Comparte

En el último capítulo de ‘Tal Cual’, Jordi Castell repasó el fracaso que tuvo su último matrimonio.

El tema se instaló luego de que, en el canal TV+, se habla del matrimonio del Rey Carlos III, quien se casó con Diana Spencer, sin encontrarse enamorado de ella.

Fue bajo este sentido que el fotógrafo se sinceró respecto a este tema: “¿Cuántas personas conocemos que se han casado por conveniencia?“.

El conductor José Miguel Viñuela le preguntó de vuelta: “¿O qué se ha casado creyendo que están enamorados y pensando en otra persona?“.

La confesión de Jordi Castell

“Aquí me voy a incluir, porque a mí gusta hablar de otros, pero también cuento mis propios errores“, inició comentando el panelista del programa.

Luego se sinceró: “Uno de los errores más grandes que cometí, no sólo por haberme equivocado, sino además porque involucré a otras personas“.

“Me casé pensando en que me iba a enamorar, y pensando que iba a ser una buena historia“, afirmó.

En esta línea, Raquel Argandoña le preguntó a Castell si se encontraba enamorado al momento de casarse.

Ante esto, el fotógrafo explicó: “No, yo creo que no. Yo creo que me quise enamorar de la situación, mandé a hacer los anillos, yo pedí matrimonio“.

“Fui yo el responsable” – Jordi Castell

“Yo cometí todos los errores y asumo con toda la humildad la responsabilidad de todo eso, porque fui yo quien tomó la iniciativa. Yo no voy a echarle la culpa al otro porque el matrimonio cagó o porque no resultó. Fui yo el responsable“, repasó.

Finalmente repasó su falta: “El error que uno comete es (…) que de repente idealizas lo que va a pasar“.

“Si yo me vuelvo a enamorar algún día y decido formalizar y hacer un matrimonio. (…) Voy a pedir una hora al registro civil, no voy a hacer ninguna fiesta ni ninguna payasada“, cerró.

