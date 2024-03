Comparte

Una gran enemistad se vivió en las últimas dos décadas, entre Kenita Larraín y Daniella Campos.

Y esta guerra surgió luego de que Larraín se involucrara con Iván Zamorano, poco después de que el futbolista y la modelo terminaran su relación. Sin mencionar que la numeróloga, en ese entonces, era amiga de Campos.

El escenario es completamente distinto a día de hoy, ya que ambas trabajan juntas en el programa ‘Sígueme’, de TV+.

No obstante, el complejo pasado que las une fue tratado en ‘Podemos Hablar’, programa que conduce Julio César Rodríguez, donde ambas fueron invitadas.

Las palabras de Daniella Campos y Kenita Larraín

“Ese día, yo llegué llorando al programa, llegué con un tema personal y la primera persona que se paró fue la María Eugenia. Fue súper heavy porque fue la primera que vio. Yo entré con lentes y se me salió un lagrimón debajo del lente, ella se para y muy amorosamente pescó su celular, me lo fue a dejar, yo me metí a camarín y ella fue a dejar su celular y me dijo ‘cuando estés tranquila hablamos’. Y me dejó con una música súper relajante y me dejó con una tarjetita de ella, que era una tarjeta cuántica, para que me calmará”, es parte de lo que expresará Campos en el programa.

Ante esto, Kenita Larraín intervendrá: “Llegó muy triste, muy complicada, en ese momento yo no sabía lo que le pasaba, llegó súper triste, por eso me acerqué a ella con una música que le iba a ayudar, elevando la vibración y después de todo eso, a los cinco minutos estaba maquillada haciendo una mención y como que nunca le hubiera pasado nada y se veía super bien, yo la felicité, porque no se notaba que había llorado”.

“Me regaló el libro de ella y como yo venía emocional, me saca los números, nos quedamos mirando y ahí la María Eugenia me dijo ‘discúlpame si alguna vez te sentiste traicionada por mí’. Y ahí yo me puse a llorar, porque fueron 20 años, que a lo mejor yo esperé solamente esa palabra, porque era lo que yo sentía. La abracé y le contesté ‘gracias’, porque justamente me sentí traicionada, porque yo te quería mucho, y para mí eras importante, y ahí lloramos las dos. Y María Eugenia dice paremos de llorar ya, suficiente”, señaló la modelo.

Finalmente, los rostros señalaron que lograron aclarar la situación, pero tras 20 años.

“Yo me sentí traicionada, en muchas cosas, que no las pude aclarar hasta ahora después de 20 años. Yo no sabía la cantidad de cosas que hoy día he podido conversar con María Eugenia y que nos metían en la cabeza”, comentará Daniella.

“Finalmente, yo no iba, no me levantaba con las ganas de decirle algo pesado a la María Eugenia Larraín, era porque me metían y decían cosas que para mí eran súper fuertes. Yo reaccionaba para el lado donde yo creía que era lo honesto y lo real, no por nada pasaron 20 años de esta enemistad, esto no fue un tongo, ni un juego, 20 años que todos vieron nuestras vidas“, cerrará Campos.