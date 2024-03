Comparte

Recientemente, Agustín Maluenda, más conocido como Pastelito, reveló que se están preparando para presentarse en un gran espectáculo.

Todo esto, porque fueron invitados al Festival de Montecarlo, el cual es organizado por la princesa Estefanía.

“Fui con mi hijo Junior al Festival Latina, que es el festival de Italia de circo, ahí fueron los organizadores del festival de Montecarlo (…) Nos vieron trabajar, llegaron los vídeos a manos de la princesa y ella inmediatamente dijo ‘quiero a esos payasos chilenos en el 2025′”, contó Pastelito a Página 7.

“Estamos súper contentos de poder llevar nuestro arte a otros rincones del mundo. Llegar al Festival de Montecarlo, el cual es el más importante del circo en el mundo, que lo organiza la Princesa Estefanía de Mónaco, yo creo que ya no le pido nada más a la vida”, agregó.

En ese sentido, desde el medio antes mencionado, le consultaron sobre los motivos por los que nunca se han presentado en el Festival de Viña, a lo que respondió con toda sinceridad.

“A mí me han llamado tres veces, tres veces hemos estado a punto de ir, pero nunca se llega a un buen puerto porque yo siempre lucho por mi arte, que es el circo, y cuando hay cambios en una rutina o en un personaje, yo digo que no”, señaló Maluenda.

Asimismo, añadió “yo no hago stand up comedy, yo no soy humorista, creo que hay compañeros que lo hacen muy bien y uno no puede hacer lo que no es”.

Por último, recalcó que pisarán la Quinta Vergara cuando no le cambien las condiciones de su show “si yo voy algún día, voy de payaso con todas mis condiciones y que me acepten como yo soy, con mi trabajo que tiene una carrera de muchos años”.