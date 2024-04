Comparte

La exchica reality Perla Ilich compartió un descargo a través de sus redes sociales, con el fin de exponer a un sujeto que le envió inesperadas imágenes.

En particular, la protagonista de ‘Perla’, enseñó que un hombre le envió dos imágenes de alto calibre sexual, a través de la plataforma.

“Qué rabia que una mujer deba aguantar esto“, inició descargándose a través de la plataforma.

El descargo de Perla Ilich

Luego continuó:”Que alguien detrás de una cuenta sea capas de ser un enfermo mental, que me envíe pantallazos de cada una de mis fotos y videos”.

“Eso no es nada, para que después el enfermo me envíe sus cochinadas. Pienso y lloro de impotencia, porque no puedo entender cómo un hombre puede ser tan animal sin escrúpulos”, continuó luego Perla Ilich.

En la misma línea, sumó: “No entienden, yo ya soy alguien grande, capaz de bloquear y denunciar, pero qué pasa con las adolescentes que les pueden dañar su vida completa“.

Por último, expresó: “Llegaré a saber quién eres para que te refundan en algún centro de enfermos, hijo de p…“.

Aquí puedes ver una captura de la publicación que compartió:

La actualidad de la exchica reality

Cabe señalar que, tras su salida del programa de televisión, la gitana se ha mantenido bastante activa en las redes sociales.

Hace unos meses se pronunció respecto a la situación que se vivió en la región de Valparaíso por los incendios, en donde prestó ayuda.

“Junto con mi casino nos ponemos con un poco más de un millón de pesos para comprar de víveres, artículos de aseo y todo lo que sea necesario para las personas que están necesitando de nosotros”, expresó en la ocasión.