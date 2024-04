Comparte

El nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, se tomará el prime del 13 este mes, y tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Y a sus 11 participantes ya confirmados, que incluyen a “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González y Alejandro Pérez Moro, hoy en el matinal “Tu día” se agregaron dos nombres más. Entre ellos, el de la ex Miss Chile, Camila Recabarren.

Camila es ya una experta del género reality, habiendo tenido destacadas participaciones en “Amor a prueba” (2014) –donde fue expulsada por mechonear a Eugenia Lemos- y en “¿Volverías con tu ex?” (2016), donde llegó a la final junto a Joaquín Méndez. Ahora de 33 años, la joven ha pasado por mucho desde entonces.

Oriunda de Copiapó, Camila se hizo popular entre las postulantes a Miss Chile 2012 por tener un novio 35 años mayor, Tatón Púrpura.

Sin embargo en 2018, tras varios años en la televisión, lo dejó todo para irse a vivir al Valle del Elqui con su hija Isabella, ahora de 10 años.

“Desde chica yo lo único que quería era llegar a la tele. Pero devolverme al Valle fue como darme cuenta de todo lo que había pasado, darme cuenta de otras cosas y desde ahí, desde mis raíces, poder observar y enraizarme con la tierra, con mis ancestros. Me hice consciente, conecté con mi interior”, reflexiona.

Su vida desde este exilio televisivo no ha estado exenta de escándalos. Entre ellos, una extraña denuncia que sufrió por no pagar arriendo cuando vivió por unos meses con una amiga en EE.UU.

“Yo sí le pagué a ella, ella me pidió que le pasara la plata a un intermediario y él no se la pasó, pero ese no era mi problema. Yo creo que ella quería perjudicarme, a mi hija nunca le dio confianza”, explica, y asegura que, pese a todo, ese viaje fue muy beneficioso.

“Crecimos caleta en ese viaje, fue muy lindo. Nos fuimos sin un plan, pensando que podíamos, pero pasaron cosas, obstáculos, y tuve que volver. Ahora quiero irme con un colchón, y por eso entro a este reality. Con mi hija tenemos miles de proyectos, metas y sueños que cumplir. Quiero viajar fuera de Chile, irme a estudiar afuera, estudiar idiomas, estudiar joyería, quiero que la Isa estudie en colegios afuera. Quiero nutrirme y al menos hasta los 40 no parar, estudiar todo lo que se pueda”, indica.

Voy dispuesta a disfrutarlo

Actualmente dice tener su vida ordenada y sus prioridades más claras. “Tengo una vida súper sana ahora, he estado haciendo mucho deporte, como básquetbol y raquetball. Antes era inconsciente, cuando vivía en Santiago era pura pega, no estaba preocupada de respirar, ni de comer bien, ni de la maternidad. Siento que ahora estoy más saludable, el deporte te lleva a esa disciplina y a ese orden”, confiesa.

Por eso este tercer ingreso a un reality la pilla mejor parada. “En los realities anteriores yo estaba dolida con la vida, tenía muchos temas pendientes. Ahora ya no tengo tantos traumas, trato de estar más en el presente y de velar por mí. Creo que en ese momento podría haberlo disfrutado más, haberle sacado más provecho, y quizás hubiera ganado, pero me faltaba conciencia. Ahora voy dispuesta a disfrutarlo, cada segundo adentro me va a sacar y desconectar de todo lo que está afuera”, afirma, y dice que su lado espiritual lo ha desarrollado enormemente.

“Quiero aportar con un poquito de luz, y no se trata de hacer yoga o de vestirme hippie, sino con algo interno. Por ejemplo, puedo meditar infinitamente, respiro mejor, aprendí a alimentarme bien, ya no me puedo comer un animalito. Si llego a un lugar y siento una mala energía, me voy. Aunque sigo siendo la misma persona, he evolucionado”, admite.

Mi prioridad es ganar

Y no sólo lo espiritual la motiva, sino también su competitividad. “Mi prioridad es ganar el reality. Yo creo que aquí no me va a ganar ninguna, tendrían que meter a alguien que compita tan fuerte como yo”, sostiene quien estuvo a punto de ganar “¿Volverías con tu ex?” en 2016, donde la apodaron “La Pantera”. Es por esa competitividad que tiene claro con quiénes quiere relacionarse en “¿Ganar o Servir?”.

“Quiero conocer a Gonzalo Egas porque boxea, quiero que me enseñe”, asegura. Además, dice que tiene curiosidad de reencontrarse con sus ex compañeros de reality Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Luis Mateucci.

“La Oriana no me cae mal, pero siento que ella me tiene miedo, porque soy más alta, y me vio cuando le pegué a Eugenia. A Gala en cambio la encuentro muy sabelotodo, como que tiene su autoestima bien alta, me gustaría verla más humilde”, opina.

En torno a su vida amorosa, Camila dice estar orgullosamente soltera, tras mediáticas relaciones: “Estoy muy enfocada en mí, pero no me cierro a nada, aunque igual mis gustos son bien particulares. Por ejemplo, la última persona que me movió el piso fue un hombre, y yo había estado sólo con mujeres desde el Joaco (Méndez). Por eso ahora siento que me hace mejor estar con hombres para equilibrar mi energía entre femenino y masculino, si no ando muy tirada para un solo lado. Pero igual con mujeres lo pasé bien”, admite.

¿Dónde ver?

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago. Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.