Comparte

Aunque quedan pocos días para que termine Tierra Brava, los conflictos en el encierro no han llegado a su fin.

En el último capítulo, llegó Karla Constant al encierro para hacer una actividad la cual consistía en ponerle adjetivos negativos y positivos a sus compañeros.

Unos que aprovecharon la instancia fueron Luis Mateucci y Fabio Agostini, quienes se fueron en picada contra Miguelito.

Al comienzo, fue Luis quien catalogó al exMorandé con Compañía de pesado y argumentó lo siguiente: “Yo sí sé olvidar y pasar página, pero él no. Es muy pesado, lastimoso, jodido y travieso. Creo que hay que darle un corte y disfrutar de lo que nos queda, no me gusta agarrarme de las cosas malas”.

Tras ello, fue el turno de Fabio, quien aseguró que el comediante sería “cahuinero y travieso”, lo que lo terminó por enojar.

“Estás diciendo algo que no es. No es mi personalidad, no soy así. Tan grandote y tan cobarde”, le respondió Miguelito con una cara que demostraba todo su enojo.