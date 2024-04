Comparte

El pasado viernes se dio a conocer que Francisco Kaminski fue desvinculado de su programa “La Caja de Pandora” de La Red, información que circuló a través de la prensa.

Lo inesperado fue que el conductor se enteró de su despido, a través de los propios medios de comunicación.

Kaminski habló sobre su inesperada salida del programa con Sergio Maribolí del programa ‘Sígueme‘ de TV+, donde el animador relató que “más allá de lo que pase con lo administrativo, lo encontré de roto haberme enterado por la prensa“.

“Se enteró por medios nacionales, y eso es lo que más le duele“, precisó el panelista del programa de TV+.

Por otro lado, el animador señaló que “Me saqué la cresta trabajando por este programa, no he hecho nada malo” (sic).

La periodista Cecilia Gutiérrez, por su parte, señaló que “aunque hubiese sido infiel, no es algo malo para tu trabajo“.

Las palabras de Gutiérrez se contextualizan en la polémica que ha enfrentado Francisco Kaminski en los últimos días, donde señalan que le fue infiel a Carla Jara, con su colega y también animadora Camila Andrade.

El nuevo proyecto televisivo de Francisco Kaminski

A pesar de haber sido desvinculado de ‘La Caja de Pandora’, el animador Francisco Kaminski tendrá un nuevo programa, en el mismo canal.

“¿Quieres ser mi socio?“, es el nombre del nuevo espacio que conducirá, en compañía de Iván Martínez.

El programa tiene el objetivo de aportar con capital económico a un emprendimiento, el cual concursará en el programa.

De esta forma, Martínez apoyará al emprendimiento hasta con $100 millones, y este entrará como accionista del mismo.