El periodista Fernando Solabarrieta detalló cómo fue su reconciliación con Ivette Veraga, en medio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El comunicador participó junto a su hijo Nicolás en el último episodio de Podemos Hablar, en donde Julio César Rodríguez les preguntó por su relación y el conflicto familiar generado tras conocerse que el exfutbolsita ingresaría a Tierra Brava. Dentro de este contexto, el comentarista deportivo dio detalles de la reconciliación que vivió con la exvoleibolista, que se dio en la misma época.

Solabarrieta detalló cómo fue su reconciliación

El reencuentro de la pareja se dio en medio de las transmisiones de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dentro de este contexto, “me llamó para que le diera algunos tips como relator”, señaló el relator deportivo.

Sin embargo, en primera instancia, Solabarrieta no creyó que la llamada se tratara exclusivamente de una conversación profesional. De hecho, cuando respondió, “dije: ‘put.. la chiva mala, oh…’. Y me dice, ‘si de verdad, te estoy llamando para eso'”.

“Y a partir de ahí comenzamos a acercarnos y después de los Panamericanos volvimos a estar juntos“, agregó el periodista.

El hecho lo catalogó como “súper curioso”, ya que la reconciliación definitiva se dio el mismo día que se informaba del quiebre de la pareja. “De hecho, fue súper curioso porque el día que la prensa informó de nuestra separación fue el día que nos reconciliamos. Estábamos juntos de nuevo”, relató Solabarrieta.

Fernando Solabarrieta y su hijo

Nicolás Solabarrieta: “fue fuerte”

Por su parte, Nicolás Solabarrieta, también habló sobre la sepraración de sus padres. El exfutbolista comentó que él ingresó al reality mientras sus progenitores se encontraban distanciados, por lo que se enteró de la reconciliación tiempo después y ya estando dentro del espacio de telerrealidad.

“Me enteré dentro del encierro que se habían reconciliado. Fue fuerte. Fue lindo, pero fue schokeante, porque fue una información que no me esperaba. Y no me lo esperaba porque yo me había ido con una foto que no era nada que ver a lo que salió después“, aseguró el otrora jugador de Palestino.

“Yo me había ido con ellos no hablando, con ellos totalmente peleados. Entonces, en cierto sentido, -hice el papel de- mediador, que voy para un lado, voy para otro, no dar información, pero ir a verlos a los dos por separado. Cuando me dan esa información, fue bien shockeante porque, uno, el contexto, y dos, en el reality, la gente que está adentro se convierte en familia, pero no es tu círculo más cercano. Yo me hubiese esperado esa noticia estando con mis hermanos o con mi mejor amigo”, relató.