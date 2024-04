Comparte

La relación de Maite Orsini y Jorge Valdivia iría mejor que nunca y, hace unos días, sorprendieron tras anunciar que había adoptado un perrito, agrandando así su familia.

Y este solo sería el primer paso de muchos que darían. Esto, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez afirmara que la pareja buscaría dar un paso importante: el matrimonio.

La información fue revelada en el programa “Sígueme” de TV+, donde aludió a la adopción del can, sosteniendo que no ha sido el único ‘hito importante‘ del último tiempo.

“Maite Orsini le presentó a su papá a Jorge Valdivia“, reveló la comunicadora en el programa, señalando que almorzaron juntos el pasado fin de semana.

¿Matrimonio entre Maite Orsini y Jorge Valdivia?

Luego Gutiérrez añadió: “Ya sabemos que Jorge se lleva muy bien con la mamá, Maite Pascal, o sea, regio y estupendo, de hecho él hasta sin la Maite va a ver a la suegra; pero no conocía al suegro”.

En este contexto, Gutiérrez afirmó que surgió la idea de un matrimonio: “De hecho, Ricardo Orsini comentó a su entorno cercano, medio en broma y en serio, porque es productor de eventos, que ‘parece que me va tocar producir el matrimonio de mi hija’“.

Sin embargo, la comunicadora llamó a no caer en la emoción: “Ojo con los tiempos, aún no sale el divorcio; no han llegado a acuerdo en nada, por eso se la hecho más lento“.

Aquí puedes revisar el capítulo:

El nuevo integrante de la familia

Una importante decisión fue la que tomó Jorge Valdivia y Maite Orsini, quienes han logrado construir una exitosa relación en medio de múltiples críticas.

Ahora los enamorados sorprendieron tras presentar a un nuevo integrante que tendrán en su familia: Charly.

“La familia se agranda. Bienvenido Charley“, escribió el exfutbolista en una publicación que compartió en Instagram, presentando a un perrito.

En la imagen además etiquetó a la parlamentaria, que lucía la polera de la selección chilena.