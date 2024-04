Comparte

El reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado” está preparando con todo su estreno para este domingo 21 de abril.

Si bien la nómina de sus 16 participantes iniciales ya está completa, el reality conducido por Sergio Lagos y Karla Constant continúa sumando integrantes.

Uno de quienes ya está preparando sus maletas para entrar al encierro es Austin Palao, galán peruano conocido como el mejor amigo de Fabio Agostini.

Oriundo de El Callao, Austin se inició en la televisión a los 18 años cuando hizo un casting para el programa de competencias “Combate” junto a sus tres hermanos. Luego pasó al programa competidor de éste, “Esto es guerra”, donde estuvo varios años.

Su cercana amistad con Fabio Agostini

Desde entonces la TV peruana lo ha visto en programas de pareja como “El Poder del Amor”, acompañado por Shirley Arica, y un programa de cocina donde participó ni más ni menos que junto a su padre.

“En programas de competencia tengo bastante experiencia, pero no en realities. Pero en ‘El Poder del Amor’ estábamos en una casa 16 horas al día, así que tengo algo de noción de tener que compartir todo el día con gente”, cuenta Austin.

Fue precisamente en “Combate” donde conoció a Fabio, a quien define como uno de los pocos amigos que ha hecho en televisión.

“Fabio es mi hermano, es de mi círculo más cercano. Fue de las primeras personas, junto con su hermano Bruno, en empatizar muy bien conmigo. Nos íbamos de fiesta y de viaje muchas veces, nos hemos aconsejado, escuchado. Me he ido a Canarias a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia incluso, tenemos una relación como de hermanos”, revela sobre el semifinalista de “Tierra Brava”.

Por su amistad con el español, Austin se hizo cercano a Pamela Díaz, quien incluso le dio algunos consejos antes de ingresar al reality. “Pamela me cae muy, muy bien, es súper buena onda, súper chévere. Fui a Chile para el cumpleaños de Fabio y ella se portó excelente conmigo, me dijo las cosas que le gustan al público chileno y me dio consejos, que me muestre tal cual yo soy”, cuenta el peruano.

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago.

Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.

Aquí puedes ver el adelanto de Austin Palao en ‘¿Ganar o Servir?’