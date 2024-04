Comparte

“Factor de cambio” es uno de los programas emblemáticos de 13C, la señal cultural de Canal 13. Con 16 temporadas a su haber y variadas figuras que han oficiado como conductores de éste, como Cristián Riquelme, María José Prieto, Felipe Braun y Héctor Noguera, entre varios más, este 2024 presentará su ciclo número 17 y con la cantante Nicole como su flamante nueva animadora.

La intérprete de éxitos como “Sin gamulán”, “Dame luz” y “Hoy” y que en Canal 13 destacó como jurado de “Mi nombre es” y luego en “The voice”, retomará la faceta de comunicadora llevando al público a conocer los diversos proyectos e iniciativas que están siendo un factor de cambio en la sociedad y mostrará la búsqueda que se realiza para lograr un mundo más sustentable. Todo esto en el nuevo ciclo de “Factor de cambio”, que se emitirá cada miércoles a las 22:00 horas por 13C, comenzando esta noche.

Acerca de llegar a la conducción de este espacio icónico de la señal de cable de Canal 13, Nicole declara que “es un programa que realmente siento necesario para todo lo que estamos viviendo hoy, que crea conciencia, que da información, que muestra todo lo positivo que muchos seres humanos estamos haciendo y están haciendo, gente emprendedora increíble que está cambiando Chile y el mundo. A veces con todo lo negativo que pasa y lo que uno ve en las noticias como que te creas sólo la sensación de que vamos por mal camino, que está todo mal, pero realmente mucha gente está haciendo cosas muy buenas y muy importantes”.

A lo anterior, añade que “este programa ha hecho saber las cosas buenas que se están haciendo, entonces ojalá que cada vez más gente lo pueda ver, informarse y se sientan mejor con respecto al futuro. Porque a veces uno como que se abruma mucho, sobre todo cuando tienes hijos y dices ‘¿qué va a pasar?, ¿por qué está todo tan oscuro y negativo?’ Y no, hay mucha luminosidad, hay mucha inteligencia y mucha gente que quiere hacer las cosas bien… y de acá para el resto del mundo. Hay proyectos que ni te imaginas que han salido desde Chile y mucha gente lo sabe afuera y no lo sabe acá, así que feliz de ser parte de este proyecto”.

Nicole comenzó cuando pequeña (1985) en el “Clan infantil” de “Sábado gigante” y su vida profesional ha estado muy ligada al 13, en torno a lo que manifiesta que “en Canal 13 siempre me he sentido en casa, desde muy niña fui con mi mamá a cantar y a hacer las canciones del ‘Clan infantil’. Después grabé el disco y fui muchas veces con mi proyecto musical Nicole. De niña a ‘Sábado gigante’, a ‘Éxito’, a ‘Venga conmigo’, a “Martes 13’, a ‘Viva el lunes’… en fin. Tengo una historia muy importante en el canal”.

“Además, pude aportar en ‘Mi nombre es’ en las cuatro temporadas y también en “The voice” por dos años. Me tocó también mostrar mi música y mi proyecto, pero también fui parte de equipos en el canal durante muchos años, entonces he conocido y me he hecho amiga de mucha gente muy interesante y profesional. El equipo de Canal 13 me ayudó mucho también a liderar y sostener mi propio equipo musical, que es un trabajo y es algo que he aprendido con el tiempo, y esa observación ha sido muy bonita desde el canal. Dentro de todo eso, estoy dichosa de poder ser parte de un nuevo equipo, que es muy proactivo y bacán”, añadió.

Sobre el rol de animadora, que exploró en el pasado reemplazando a Tonka Tomicic en “Bienvenidos” o con un espacio en Vía X y que ahora retoma en 13C, Nicole confiesa que “me gusta relacionarme con la gente y aprender. Yo cuando estoy abajo del escenario me gusta conversar, nunca he tenido ese rollo de ‘el artista no…’, como que al principio, cuando era niña, me daba pudor, pero después empecé a disfrutar de no solamente recibir un cariño o una palabra que te impulse en lo que haces, sino conocer a otra gente a partir de eso. Me he hecho amigos de productores, he trabajado con gente en videoclips y también me he relacionado con gente que ha seguido mi música. En ese sentido, me gusta comunicar y sobre todo en programas”.

La intérprete revela que “me han ofrecido otro tipo de programas, pero también tengo que ir compatibilizando los tiempos con mi trabajo principal, que es mi música. Sin embargo, cuando hay temas en los que puedo aportar, que me interesan aprender, que tienen que ver con lo musical o también con esto de los emprendimientos, que es algo distinto, me motivan. Hace tiempo que hablábamos de eso en la casa, yo tenía ganas de que la gente vea a otros haciendo cosas importantes y buenas, entonces siempre que me interese, que pueda aportar y que yo sienta que realmente voy a hacer pro para el equipo de trabajo, ahí estaré”.

Ante la pregunta de qué cree que va a aportar a esta temporada de “Factor de cambio”, que es un programa inspirado en sustentabilidad en medio del cambio climático, la figura del espectáculo responde “que sí están pasando muchas cosas buenas. Cuando estoy sola en mis conciertos hablo de eso y justamente en esta temporada se va a potenciar mucho el trabajo de emprendedoras mujeres. Y, bueno, al ser mujer, al ser parte también de un grupo de mujeres músicas, siempre estamos colaborando, siempre estamos informadas… hay muchas músicas que conozco que también se relacionan con otras emprendedoras, entonces como que todo se unió un poco”, sintetizando que “yo siento que en esta temporada voy a aportar mi visión femenina, una visión de una persona que ha trabajado desde niña y que también me relaciono con muchas mujeres de muchos ámbitos a través de mi propio trabajo”.