Comparte

Como es sabido, Naya Fácil fue una de las primeras confirmadas para el nuevo reality de Canal 13 llamado “¿Ganar o servir?.

Sin embargo, al paso de las semanas, la creadora de contenidos por salud mental decidió no participar.

De ello, habló la influencer en el “Stream Room” de la misma señal, donde comentó que podría “reconsiderar” su ingreso.

Al comienzo, explicó detalladamente los motivos por los que no quiso participar del encierro “con todos estos sucesos que me han pasado en febrero, llenos de emociones desde mi infancia hasta ahora, he vivido muchas cosas y nunca he tomado apoyo psicológico”.

“Yo viví un tipo de crisis tremenda en mi vida, me llené de miedo con esta nueva aventura y sobre pienso mucho las cosas. Sentí un leve arrepentimiento de ingresar, y no porque me fueran a hacer algo ni nada, es porque estoy viviendo tantas cosas, y no tuve el apoyo psicológicamente necesario. Me empecé a preocupar mucho de mi salud mental”, agregó.

Asimismo, sostuvo “en este momento, me estoy preocupando mucho de mi salud mental, de estar tranquila, de mi paz, pero… ¡Me gustaría ir!”.

“Quiero reconsiderarlo porque quizás no era el momento, pero quiero dedicarme un tiempo, porque estoy asistiendo a mis terapias, porque estoy sanándome, sanando mi niña interior y las cosas que han pasado en mi vida. Quiero mejorar como persona”, añadió.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de sumarse al espacio de telerrealidad “yo sé que mis ‘facilines’ lo saben, pero hay televidentes que quizás no y yo quiero mostrar eso, pero eso igual se irá viendo en un futuro”.