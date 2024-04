Comparte

Este domingo después de la gran final de “Tierra Brava”, debutará el nuevo proyecto de encierro con que Canal 13 continuará la senda de los realities show: “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”.

Un espacio que tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años y enfrentándose a competencias extremas, de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores, con grandes beneficios, o si quedan en el papel de servidores, donde deberán atender al resto de los que viven en la casona.

El espacio de época que se transmitirá de domingo a lunes a las 22:10 horas y que ya cuenta con 16 participantes confirmados, será liderado por la reconocida y querida dupla de animadores conformada por Sergio Lagos y Karla Constant.

Para Karla Constant, quien tiene a su haber la conducción de varios realities como “Mundos Opuestos”, “Pareja Perfecta” y “Mundos Opuestos 2”, entre otros, señala “este es mi primer reality de época y me tiene muy emocionada. Siento que es una experiencia lúdica, es meterse a jugar, pero las exigencias en cuanto a la animación, son las mismas, sólo que nos aprovechamos de jugar un poquito en otros tiempos”.

La escenografía quedó espectacular

Por su parte, Sergio Lagos, destacada figura de Canal 13 desde el año 2003, revela que “estamos viviendo el gran arranque de este nuevo reality que es ‘¿Ganar o Servir?’ y estos primeros momentos han sido muy especiales, porque si bien llegamos al mismo espacio físico, la casa y todas sus instalaciones son completamente nuevas. La escenografía quedó espectacular, hay un gran trabajo de producción detrás de todo lo que verán en ‘¿Ganar o Servir?’, los detalles son alucinantes, y toda la estructura quedó increíble”.

En cuanto a continuar animando con Lagos, la ex animadora de “Si se la puede, gana” manifiesta tener una conexión maravillosa con Sergio, “tenemos el mismo fiato y la misma energía, pero estamos recargados. Cada vez que hacemos un proyecto juntos, vamos descubriendo cosas juntos y nos conocemos un poco más y eso te permite trabajar más fácilmente, porque sabes que tienes un gran compañero, y con eso te potencias mucho más”.

El animador de “Protagonistas de la fama” comenta, muy en su estilo, “qué te puedo decir de Karla, su energía, su fuerza, su ánimo, su sonrisa permanente y su profesionalismo, todo esto hace que sea maravilloso trabajar con ella, no sólo para mí, sino que para todo el equipo. Estamos felices esperando el arranque de esta nueva aventura”.

“¿Ganar o Servir?” ya tiene definido a sus 16 participantes, entre los que destacan Gonzalo Egas, Coca Mendoza, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Camila Recabarren, Claudio Valdivia y Mariela Sotomayor, entre otros.

Para Sergio Lagos, todos los participantes son muy distintos entre ellos y, por ende, las dinámicas también lo son, “los participantes son muy variopinto, muy interesantes cada uno de ellos. Y todos están, una vez más, listos y dispuestos, con muy buenas energías para intentar mostrar lo mejor de ellos, en este proyecto que está realizado con mucho esfuerzo y perfección para toda la industria y para el público chileno”.

Viajaremos en el tiempo

En relación a este mismo tema, Karla aclara que “estamos creando una historia diferente, con personajes y dinámicas distintas. Si alguna dinámica tiene algún tono parecido a ‘Tierra Brava’, los participantes siempre responden de una manera distinta. Estoy conociéndolos y viendo cómo se desenvuelven y cómo enfrentan el encierro y las competencias, pero hay que darles tiempo a los personajes porque a medida que avanzan los días uno se va encontrando con cosas nuevas”.

De esta manera, la conductora adelanta algunos detalles del nuevo reality: “es un juego que hemos aceptado y donde todos jugamos. En relación a las competencias, yo he visto que están más extremas que en el anterior, con más obstáculos y más complejas, pero he visto una muy buena respuesta de los participantes. Creo que todos se han puesto al nivel. Hay participantes que no entrenan, hay gente que en su vida ha hecho algo así y en este querer jugar este juego, todos se suman, algunos con mejores resultados que otros”

Y puntualiza, “sólo para adelantar diré que viajaremos en el tiempo y lo vamos a pasar bien. Hay que animarse a jugar esta fantasía de época, porque vamos a jugar a que uno tiene ese túnel del tiempo o esa máquina del tiempo. ¿Quién no ha soñado con eso? Es como cuando uno sueña con volar… es una invitación a sumergirse en la magia de retroceder 200 años, en donde pasa de todo y anímense porque está muy entretenido este juego”.