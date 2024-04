Comparte

Carla Jara detalló la fallida reconciliación que tuvo con Francisco Kaminski, previo al quiebre definitivo de la relación. Cabe recordar que la mediática pareja rompió sus lazos en marzo pasado, luego que el animador fuese apuntado por una infidelidad con Camila Andrade.

La ex Mekano fue la invitada estelar de Podemos Hablar, en donde conversó con Julio César Rodríguez sobre cómo vivió los días previos al rompimiento.

Allí, dio a conocer que tenía ciertas sospechas de Andrade y fue en medio de las vacaciones familiares en Brasil donde finalmente se destapó la olla, luego que el hijo de Kaminski con Jara encontrara mensajes del animador con la ex Miss Chile.

Tras el regreso al país, el animador se habría comprometido a tener un radical cambio de actitud con la modelo y renunciar al programa que animaban juntos. Sin embargo, desde la producción le habrían solicitado que se mantuviera por un par de semanas, lo cual aceptó.

Dentro de este contexto, en primera instancia, habría logrado entablar una mejor relación con Jara, la cual se derrumbó a los pocos días. “Hay algún tipo de acercamiento que él cambia automáticamente su actitud conmigo”, reveló la exMekano.

“Yo vi los programas que grabaron y se lo comento también. Le digo, ‘mira tú acabas de decir que con ella no se hablaron, no se dijeron nada. Y ahora yo veo el programa y vuelvo a ver el mismo coqueteo que había antes’“, contó Jara. Situación a la cual Kaminski le replicó que “es televisión, ¿qué quieres que haga?, estoy actuado”.

Carla Jara detalló la fallida reconciliación con Kaminski

Ante esta situación, Carla Jara deicidó ponerle el punto final a la relación. “Ahí le digo: ‘no podemos seguir dilatando esto. Te vas a quedar acá en la casa hasta después del cumpleaños de Mariano (hijo de ambos), que era el 18 (de marzo). La verdad es que yo no quiero nada más contigo”.

“Él en algún momento dice: ‘yo terminé con ella’. No, fui yo la que le dije ‘tienes hasta el 19 (de marzo) para agarrar tus cosas e irte de esta casa’. En un momento yo pensé en irme, pero la psicóloga de mi hijo me dijo que eso no es bueno”, indicó.

“Ahí se rompe todo. El día sábado él sale todo el día, el domingo se va donde un amigo y después yo me enteró que donde ese amigo se fue con Camila. Y, de hecho, ese día llegó muy tarde a la casa. Según él, estaba en la casa del amigo a esa hora”, recordó Carla Jara.