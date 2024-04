Comparte

Recientemente, la actual Miss Universo de Buenos Aires, Alejandra Rodríguez, conversó con Pedro Carcuro en el Rompecabezas de Radio Agricultura.

En la instancia, Alejandra conversó sobre todo los desafíos que se le vienen y de su edad, puesto que tiene 60 años, lo que ha causado una gran repercusión.

“En este caso hay que hablar de la edad, porque creo que en este caso la edad es la noticia”, comenzó diciendo la Miss.

Tras ello, contó que esta es la primera vez que en el concurso de belleza no hay mayores requisitos, como por ejemplo, la edad, la altura, las medidas y más.

“Gracias a eso he podido inscribirme y salir elegida como Miss Universo Buenos Aires”, comentó.

En la misma línea, sostuvo que el próximo 25 de mayo deberá enfrentarse a las demás seleccionadas de la competencia y Pedro le consultó si es que era la mayor en esa instancia.

“Soy la mayor, la que me sigue tienen alrededor de 40 y el promedio es de 30 años aproximadamente”, respondió.

Luego, le preguntó si es que a menudo no le creen que la edad que tiene, puesto que no lo aparenta físicamente.

No tengo cirugías

“Muchas gracias por el elogio, en general no me dan la edad que tengo, debo reconocer que me cuido, me gusta comer sano, hago gimnasia y además, tengo buena genética”, aseguró Alejandra.

“Soy así, no tengo cirugías, uso buenas cremas, me hago algunos masajes”, agregó.

Por otra parte, Carcuro le contó que aquí en Chile su participación había generado bastante repercusión y ella expuso que no estaba al tanto y que se había sorprendido con la recepción de las personas.

“Nunca imaginé semejante repercusión, genera una gran responsabilidad, pero a la vez es un gran orgullo”, señaló.

Finalmente, el comunicador le consultó si esta era la primera vez que había entrado a un concurso de belleza y ella contestó con toda sinceridad.

“No había participado nunca, una vez cuando pequeña en la secundaria, pero nunca más, es primera vez que me presentó a mis 60 años (…) jamás trabajé como modelo, así que estoy experimentando algo nuevo, postulé por eso, porque me parecía un desafío interesante”, contó Rodríguez.



Cabe recordar que, la actual Miss Universo de Buenos Aires es periodista y además, abogada, y recientemente, se desempeñaba como asesora legal.