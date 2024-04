Comparte

A los pocos días del inicio de ¿Ganar o servir?, ya hay hartas polémicas al interior de encierro.

En el último episodio, se pudo ver que en una actividad Faloon Larraguibel reveló que encontraba “falsa” a nada menos que Fran Maira, la exGran Hermano.

Todo esto, porque Fran le contó a Oriana que Gala le había dicho que no se juntara con ella, puesto que los televidentes no la querían.

“Le hicieron un comentario y ella lo modificó a su conveniencia”, aseguró Faloon, a lo que Fran le contestó “¿eres testigo de eso?” y la exchica Yingo insistió “sí, estaba escuchando”.

Tras ello, Fran le habló directamente a Gala y le dijo “¿yo mentí con lo que me dijiste?”, a lo que ella respondió “Oriana me dijo que tú le dijiste que yo te dije que no seas su amiga”.

Finalmente, Oriana también alzó la voz “mentira, yo te dije que tú le dijiste que no se juntara conmigo porque la iban a funar”.