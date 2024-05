Comparte

Jordi Castell, conocido fotógrafo y panelista de televisión, se sumó a la tendencia de hablar abiertamente sobre temas relacionados con la sexualidad y la prevención de enfermedades.

En un reciente capítulo del programa “Tal Cual”, conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, el comunicador se sinceró sobre su vida íntima y los cuidados que toma para evitar problemas de salud durante las relaciones sexuales.

Todo surgió mientras Castell conversaba sobre la visita de una ex pareja durante los últimos días. Fue entonces cuando Argandoña le consultó sobre las precauciones que toma para evitar la transmisión del VIH.

“Él toma PrEP. Todos tomamos PrEP“, respondió el fotógrafo, refiriéndose a un medicamento que se toma previo a una posible exposición al VIH y que es ampliamente utilizado en la comunidad homosexual.

Los detalles que compartió Jordi Castell

Castell aprovechó la instancia para aclarar que, si bien la PrEP no protege contra otras enfermedades venéreas como la gonorrea o la sífilis, estudios demuestran que sí es eficaz para la prevención del VIH.

Además, el comunicador también abordó algunos mitos y creencias relacionados con el virus y las personas que conviven con él.

“Yo he tenido pololos VIH positivo porque se puede. La persona que se trata su condición responsablemente, con un médico que lo asesore y que le dé su terapia, que está en el GES, puede vivir perfectamente“, relató.

“La gente responsable que tiene VIH va al doctor, se revisa y toma un tratamiento, y así no tiene carga viral, o sea, no contagia“, complementó Castell, desmintiendo la idea de que las personas que viven con VIH no pueden tener una vida sexual activa y segura.

Con sus declaraciones, Jordi Castell se sumó a la lista de figuras públicas que han decidido hablar sin tapujos sobre temas relacionados con la sexualidad y la prevención de enfermedades.